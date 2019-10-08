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Кечинов: я склоняюсь к российскому тренеру в "Спартаке". Это Черчесов, но он занят

Бывший игрок "Спартака" Валерий Кечинов поделился мнением о возможном назначении Доменико Тедеско на пост главного тренера "Спартака".

"Пока не понимаю, хороший это вариант для "Спартака" или нет, покажет только время. Я склоняюсь больше к российскому специалисту. Это Станислав Черчесов, но, к сожалению, он занят. Я думаю, он навел бы порядок в команде.

Мне сложно говорить о Тедеско, я плохо знаю этого специалиста, знаю, что он работал в "Шальке", но судя по тому, в какой сейчас ситуации находится команда, ему будет очень сложно.

Прежде всего надо психологически разгрузить футболистов, чтобы с них спал этот груз. Понятное дело, что они не ожидали, что будут на 12-м месте, практически в зоне вылета. Поэтому сейчас в первую очередь надо эмоционально и психологически немножко разгрузить и в следующей игре с "Рубином" надо кровь из носу побеждать. Что получится или не получится, мне сложно судить", - цитирует Кечинова Sport24.ru.


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Теги: Кечинов Черчесов Сборная России Спартак
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