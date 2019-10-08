» » Бывший вице-президент клуба - о нынешнем положении бело-голубых: "Динамо" пропало

Бывший вице-президент клуба - о нынешнем положении бело-голубых: "Динамо" пропало

Бывший вице-президент "Динамо" Геннадий Соловьев прокомментировал новость о том, что Кирилл Новиков назначен исполняющим обязанности главного тренера бело-голубых.

"Хочу видеть такого тренера, который сможет поставить игру. Я хочу видеть одних, а в клубе, наверное, видят других. Я называл Бородюка, Талалаева, из импортных хотелось бы вернуть Петреску. Еще хорош тренер Черевченко, он настырный, умеет игру поставить, но он сейчас занят. Если Кирилл Новиков сможет построить игру, то будет хорошо, я всегда выступаю за наших тренеров!

"Динамо" пропало, раньше все время шла подпитка от своих воспитанников: Зобнин, Ташаев, Живоглядов и другие. Сейчас этого нету, в составе выходит один игрок из молодежки", - цитирует Соловьева Sport24.ru.


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Динамо
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(2)

Последние новости

Сергей и Анна Семак снова поженились
Болельщики "Милана" вывели хэштэг против нового тренера клуба в мировые тренды твиттера
Сёмин: пригласить Газзаева в "Динамо" - хорошая идея. Весь чемпионат выиграет 5
Колосков: в "Спартаке" безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров 1
Бензема продлил контракт с "Реалом" и будет зарабатывать 11 млн евро в год
Президент "Тамбова": Григорян продолжает работу главным тренером команды 1
Трое задержанных в Екатеринбурге болельщиков "Зенита" оштрафованы по 10 тысяч рублей каждый
Воспитанник "Зенита" признался, что ему предлагали сдать матч за 500 тысяч рублей 3
Роналду: всегда рад вернуться на родину, чтобы представлять сборную Португалии
Бывший вице-президент клуба - о нынешнем положении бело-голубых: "Динамо" пропало 1
Себальос: я не был счастлив в "Реале"
Магнуссон: поражаюсь, неужели люди верят в эльфов? Хотя ладно, пусть верят и приезжают в Исландию 1
"Сампдория" заключила контракт с экс-хавбеком "Милана" и сборной Италии
В "Барселоне" намерены предложить тер Штегену новый контракт
Почеттино намерен продать пятерых игроков "Тоттенхэма" зимой 2
Der Westen: "Спартак" должен подписать контракт с Тедеско 11 октября 32
Немецкие СМИ: Тедеско возвращается из Москвы без договоренностей со "Спартаком" 3
Спортивный директор "Лилля": Моуринью мне как брат. Если позовет, я откликнусь
Кечинов: я склоняюсь к российскому тренеру в "Спартаке". Это Черчесов, но он занят 3
Шовковский: если бы зависело только от меня, давно бы провел прощальный матч
Goal составил символическую сборную АПЛ 2010-х годов
Кантона ищет убийцу и бегает голым по лесу в новом французском сериале
Месси уговаривал арбитра не удалять Дембеле: он не понимает испанского! 1
Магнуссон рассказал о попытке посмотреть фильм на русском 1
ФНЛ объявила символическую сборную по итогам 16-го тура
Тер Штеген: будет интересно сыграть против Месси, хотя таких встреч лучше избегать
Тухель: сказал Неймару, что не позволю ему расслабиться
Кирьяков: Луческу в "Динамо"? Давайте не заниматься клоунадой
Гаттузо ведёт переговоры с "Сампдорией"
А. Федун: совет директоров "Спартака" не обсуждал кандидатуру нового тренера 32
Все новости