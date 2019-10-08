Воспитанник "Зенита" признался, что ему предлагали сдать матч за 500 тысяч рублей

Воспитанник "Зенита" Басель Абдулфаттах рассказал, что в период выступлений за петербургское "Динамо" ему предлагали поучаствовать в договорном матче.



Фото: ФК "Зенит"

"Экс-президент "Динамо" Леонид Цапу — очень мнительный человек. Он периодически даже нападающих обвинял в сдаче игр, если они не могли забить.Я не участвовал в договорном матче. Но когда был в "Динамо", предлагали сдать игру. Обзванивали футболистов, есть подозрение, что кто-то согласился, хотя все говорят, что не согласились.Позвонил околофутбольный человек, которого я знал. Сказал: есть вариант, есть возможность. Такой разговор — "около". Надо было, что ли, "сгореть" первый тайм в один гол. Я отказался, потому что уважаю свою репутацию. Самое смешное, что Цапу меня потом за это и похоронил. Спасибо.Даже не спрашивал, сколько предлагали. Но слышал, что вроде нормальная сумма — 500 тысяч рублей. Это было в ФНЛ, где зарплату 50 тысяч платили. И премиальные — 50 тысяч", — рассказал Абдулфаттах в интервью ютуб-каналу Рашен Football.