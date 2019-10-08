Полиция отпустила трех болельщиков "Зенита", задержанных перед матчем 12-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1), сообщает "РБ".
Фанаты были задержаны во время массового шествия за организацию несогласованного мероприятия.
Задержанные были наказаны по статье 20.2 КоАП РФ «"арушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования", каждый из болельщиков был оштрафован на 10 тысяч рублей.
Кроме того, двое из них находились в состоянии алкогольного опьянения. За это они были оштрафованы еще по три тысячи рублей.
Трое задержанных в Екатеринбурге болельщиков "Зенита" оштрафованы по 10 тысяч рублей каждый
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