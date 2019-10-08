Президент "Тамбова" Арсен Габуев опроверг информацию о том, что Александр Григорян может покинуть пост главного тренера команды.
"В последнее время вокруг клуба появляется много фейковой и грязной информации, которая ничем не подтверждена. Ни руководство области, ни руководство клуба не давало интервью этим изданиям. Были лишь официальные заявления главного тренера и спортивного директора команды. На данный момент главный тренер команды Александр Григорян продолжает работу.
Да, результат команды сейчас не совсем удовлетворительный. Но на это есть как объективные, так и субъективные причины. Мы двигаемся вперед. В предстоящие две недели, в период игры сборной России по футболу, у нас есть время на подготовку к двум важным матчам — с "Уралом" и "Уфой". Если будет принято какое-то решение, касающееся изменений в тренерском штабе команды, оно сразу же будет опубликовано на официальных ресурсах", - цитируетГабуева пресс-служба администрации Тамбовской области.
Президент "Тамбова": Григорян продолжает работу главным тренером команды
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