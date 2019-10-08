Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился мнением о том, почему в этом сезоне неудачно выступают "Спартак" и "Динамо".
"Я считаю, главная причина провалов "Спартака" — безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров. Ни в одном клубе мира нет такого. Формула Федуна, что "тренер — 10 процентов успеха" отвечает на все вопросы. В мире давно уже поняли: главное действующее лицо в футболе — тренер. Посмотрите, сколько Фергюсон работал в "Манчестере", сколько Венгер в "Арсенале", сколько другие. А сколько Газзаев у нас работал, сколько Романцев, сколько Садырин. В "Локомотиве" — Семин, пожалуйста. Вернулся и все наладил.
Футболисты, которые в "Спартаке", с моей точки зрения, неплохие. И те, которых купили. Они умеют играть в футбол. Но тренер ими не управляет. Не может правильно их подготовить, расставить, использовать сильные стороны.
В "Динамо" проблема другая. Там, по-моему, вообще не занимались комплектованием в последнее время. Какие условия у "Динамо", посмотрите, — стадион, база, прекрасный генеральный спонсор! На поле ничего нет. Проваленная селекционная работа. Играть некому. И это притом, что молодежная команда России выступает успешно, снова идет на первом месте. Не могут грамотно скомплектовать команду. Вот вам две проблемы — у "Динамо" и "Спартака", - цитирует Колоскова "Спорт день за днем".
Колосков: в "Спартаке" безалаберное, хаотичное руководство в вопросе подбора тренеров
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