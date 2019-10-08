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Сёмин: пригласить Газзаева в "Динамо" - хорошая идея. Весь чемпионат выиграет

Главный тренер "Локомотива" Юрий Сёмин в интервью "СЭ" заявил, что положительно отнёсся бы к возвращению своего давнего соперника Валерия Газзаева к тренерской работе. Имя нынешнего депутата Госдумы фигурирует в СМИ после отставки Дмитрия Хохлова с поста главного тренера "Динамо".
Газзаев и Сёмин - на прямой линии с Президентом. Кадр из эфира Первого канала
— Сейчас многие специалисты видят выходом из ситуации приглашение бело-голубыми Газзаева. Что вы думаете о его кандидатуре?

— Это хорошая идея. Валерий Газзаев провел много лет в «Динамо» в качестве футболиста, тренера. Помню, как он уходил из «Локомотива» и искренне хотел стать динамовцем. У него хорошо получилось. Его «Динамо» выигрывало и боролось за самые высокие места, когда он там играл и потом тренировал. В 90-е годы команда под его руководством боролась за самые высокие места, выступала в еврокубках. Газзаевские коллективы всегда были наверху, другой вопрос — удастся ли «Динамо» его пригласить или нет. Он идеальная фигура и независимый человек, который самостоятельно принимает решения и всегда добивается результата. Другого такого тренера найти сложно.

— Но Газзаев не тренировал с 2013 года. Это не смущает?

— Не играет никакой роли. Человек всегда в футболе, всю жизнь. Как можно утратить интерес к тренерской работе? Знания не уходят, опыта еще больше. Взаимоотношения с игроками у него всегда были и остаются хорошими. Вы когда-нибудь слышали, чтобы футболисты, которые с ним работали, сказали в его адрес негативные вещи? Они были счастливы! Потому что с ним всегда побеждали. Азарт к работе у него есть. Весь чемпионат выиграет, если Газзаев вернется.


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Теги: Семин Газзаев Динамо
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