Сергей и Анна Семак снова поженились

Я до последнего тянула со свадебной клятвой, чем порядком заставила нервничать организаторов. Моя помощница Лиза грозилась, что если не соберусь с духом, то будет все, как я не люблю - «корабли любви», «дорогие молодожёны» и так далее по традиционному сценарию ЗАГСа. Два последних дня перед свадьбой я провела одна - прошла пешком больше двадцати километров, погрузившись в глубокие размышления, как будто до последнего оставляя себе мысль, что моя свободная воля не зависит ни от дат, ни от потраченных на торжества усилий - могу и передумать. Может передумать Сергей. Важно, что это решение стало для нас обоих осознанным, зрелым. Взяв за точку отсчета наших новых отношений первое июня 2019 года, я анализировала все, что с нами произошло девятнадцатью годами ранее - как изменились мы, наши чувства, отношение к жизни, друг к другу. Я благодарна судьбе за этот тяжёлый отрезок моей вне семейной жизни, который позволил мне выйти из собственного тела и поменять точки зрения, помог вылупиться из яйца, в котором я долгие годы пряталась, не желая брать на себя ответственность, взрослеть. За это время я избавилась от страхов, перестала слушать советы и зависеть от чужого мнения, подружила между собой своих субличностей, поймав идеальный баланс, научилась принимать решения самостоятельно, выстроила чёткие личные границы, чем качественно изменила жизнь свою и жизнь моих близких. Я благодарна тем, кто был со мной рядом в непростой период моей жизни, тем, кто не давал оценок, не учил как надо поступать, а просто верил в меня, заряжая жизненной энергией. Я благодарна мужчине, который стоя в стороне терпеливо ждал, не теряя надежды, что однажды мы снова будем вместе, но не для того, чтоб завоевать очередной трофей, а потому, что искренне хотел пройти наш путь с чистого листа, учитывая все ошибки прошлого. Я не могла ему не поверить - он человек у которого слова никогда не расходятся с делом. В этой новой точке отсчета я много думала об отношениях и о том что делает меня по-настоящему счастливой.... Ни один самый идеальный мужчина на свете не способен определить моего счастья (Продолжение в карусели)