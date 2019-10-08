Сергей и Анна Семак снова поженились

Праздничная церемония прошла в итальянском городе Комо. Главный тренер "Зенита" сделал возлюбленной предложение на борту рейса Санкт-Петербург - Милан.Пара воспитывает восьмерых детей: Илью, Майю, Семёна, Ивана, Варвару, Савву, Иларию и Татьяну.