Стал известен характер травмы нападающего "Локомотива" Фёдора Смолова, из-за которой он был вынужден покинуть поле по ходу матча 12-го тура чемпионата России с "Арсеналом" (2:1).
Форвард был заменён на Алексея Миранчука и не смог отправиться в расположение сборной России.
"Предварительный диагноз - у Федора Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра. В настоящий момент он проходит стартовый курс консервативной терапии, завтра ему будет сделан комплекс обследований. Уже после будут понятны точный диагноз, сроки восстановления и формат дальнейшего лечения", - цитирует пресс-службу "Локомотива" ТАСС.
У Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»