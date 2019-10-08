Старший тренер "Краснодара" Мурад Мусаев заострил внимание на кадровых потерях, которые понесла его команда в последнее время.
— Болельщики должны понимать, с какими трудностями мы столкнулись. Еще в конце весны, зная, что клуб покидают Перейра и Каборе, ключевые фигуры в середине поля, начали готовить им замену. Планировали купить Вилену и Кабелла, а на позицию опорного хавбека перевести Газинского. Плюс оставались Олссон и Уткин. Впереди — Классон, Вандерсон, Шапи и Ари, к которым добавлялся Намли. При наличии такого мощного кулака казалось, что перестройка пройдет безболезненно, в креативности мы точно не потеряем. Наоборот, станем более мобильными.
Но получили травмы Классон с Газинским. Следом порвал «кресты» Кабелла. Надолго выпадали из-за травм Мартынович, Ари, теперь еще и Вандерсона нет... Мы видим, насколько важен для «Барселоны» Месси, а для «Реала» — Криштиану Роналду. Так вот, для нас каждый из перечисленных футболистов равносилен Месси и Криштиану Роналду! - заявил Мусаев в интервью "СЭ".
"Краснодар" находится в числе четырёх команду, возглавляющих таблицу РПЛ после 12 туров, однако вылетел из Лиги чемпионов и Кубка России, а также потерпел 2 поражения в стартовых матчах Лиги Европы.
Мусаев: болельщики должны понимать, с какими трудностями мы столкнулись
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