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Мусаев: в РПЛ меньше времени на гол, чем Берг, затрачивают только Соболев и Шомуродов

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев положительно оценил игру нападающего команды Маркуса Берга, который на старте сезона подвергся критике, в особенности со стороны бывшего футболиста, а ныне эксперта "Матч ТВ" Владимира Быстрова.
Фото: Rusfootball.info
Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев положительно оценил игру нападающего команды Маркуса Берга, который на старте сезона подвергся критике, в особенности со стороны бывшего футболиста, а ныне эксперта "Матч ТВ" Владимира Быстрова.

— У всех негативное мнение о Берге из-за комментариев одного эксперта. Который должен давать оценку, исходя из фактов и анализа происходящего, а не личных пристрастий. Вот нравится ему футболист Игнатьев — и рассказывает на каждом шагу, что тот хороший, а Ари плохой.

Мы осознавали риски, связанные с приобретением шведа. Возраст, два года в Эмиратах... Но из-за финансового фэйр-плей не могли потратить много денег на приобретение форварда. А Берг — свободный агент. Плюс опытный футболист высокого уровня, бомбардир, понимает нашу игру. В матче со «Спартаком» было видно, как он завязывает комбинации с Ари, цепляется за все мячи, помогает обороне. Гол забил, до этого два — ЦСКА. У него в каждом матче моменты. Что говорит о правильной работе на поле, умении открыться. Думаю, сегодня к Бергу ни у кого нет вопросов.

За «Краснодар» он забил три мяча, сыграв во всех турнирах 508 минут. То есть, на гол затрачивает 169 минут. По этому показателю в РПЛ его опережают лишь Шомуродов и Соболев. У Маркуса 47% ударов в створ — это шестой результат в РПЛ на сегодня. В среднем в штрафной за матч делает 6,56 касаний — лучший показатель в лиге! На втором месте Дзюба — 6,27. А среди лидеров в гонке бомбардиров лучше Берга в верховую борьбу вступают только Соболев, Дзюба и Деспотович. При этом Берг ниже каждого из них сантиметров на 10!


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Теги: Мусаев Краснодар Берг
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