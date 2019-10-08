Мусаев: в РПЛ меньше времени на гол, чем Берг, затрачивают только Соболев и Шомуродов

Старший тренер «Краснодара» Мурад Мусаев положительно оценил игру нападающего команды Маркуса Берга, который на старте сезона подвергся критике, в особенности со стороны бывшего футболиста, а ныне эксперта "Матч ТВ" Владимира Быстрова.



Фото: Rusfootball.info