» » Кержаков: в интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате

Кержаков: в интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате

Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков рассказал, как он попал в школу питерцев и о жизни в спортивном интернате.

"В 11 лет мы услышали по радио, что, объявляется набор в школу "Зенит". И мама меня привезла. Помню, меня поставили играть "два на два" с мальчиком. Потом я играл один против трех. И меня взяли. Вечером у них была игра. Мне сказали: "Останься, поиграем". Я сыграл, и меня попросили приехать еще. Потом сказал, что мы не можем еще приезжать — это дорого, и мне нужно ходить в школу. И через некоторое время меня устроили жить в школу-интернат, где дети проводили время с понедельника по пятницу. Я хотел быть футболистом и понимал, что для того, чтобы им стать, нужно ехать в "Зенит".

В интернате было дешевое проживание, много детей из неблагополучных семей. Я приехал в феврале, открыл учебники, и увидел, что проходил все это, условно, в октябре. В апреле сдал все экзамены за пятый класс и просто тренировался. Но было тяжело. После лета я сказал родителям: "Все, больше не могу". В интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате, окна не заклеивали. Я спал в свитере. У меня на всю жизнь остались язвы и гнойники", — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Опубликовал:
Теги: Кержаков Зенит
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Боснич: продажа Лукаку — ошибка "Манчестер Юнайтед"
Лев: Нойер — номер один сборной Германии
Джампаоло проработал 111 дней в "Милане" — это антирекорд
Шюррле — Швайнштайгеру: помню финал ЧМ-2014, когда ты пожертвовал всем
Булыкин: у "Витесса" Слуцкого отличная возможность вырваться в лидеры 1
Менеджер Ла Лиги: нам очень интересен российский рынок
Агент: на Васютина претендовали клубы Бундеслиги, но он душой ближе к Петербургу 1
Кержаков: в интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате 1
Месси заявил, что верил в переход Неймара в "Реал"
Ибрагимович: "Милану" нужно делать инвестиции, так он ничего не достигнет
Сампаоли может заменить Силвиньо в "Лионе"
Гаттузо отказал "Дженоа" и может возглавить "Сампдорию"
Кандела: "Монако" — прекрасное место для Головина 3
Теннисистка Иванович — Швайнштайгеру: поздравляю с невероятной карьерой, моя любовь
Женская сборная России проиграла Голландии в отборе к Евро-2021 2
Лангле: страдаю от Месси на тренировках, но в конце недели рад, что он с нами
Мусаев: в РПЛ меньше времени на гол, чем Берг, затрачивают только Соболев и Шомуродов
Артур: понимаю, что "Барселона" не хочет отпускать меня в сборную, но это честь и гордость
Президент "Шальке" отстранен от работы из-за обвинений в расизме 6
Мусаев - о Шапи в "Боруссии": запросов не было. "Краснодар" не готовит игроков для других 3
Тамми Абрахам рассказал, кого считает лучшим форвардом мира
Эден Азар с июля борется с лишним весом 1
Мустафи: меня обвинили в поражении даже в матче, в котором я не играл
Эллардайс: надеюсь, "МЮ" не вылетит, но пока они двигаются этим путём
Мусаев: болельщики должны понимать, с какими трудностями мы столкнулись
Швайнштайгер объявил о завершении карьеры
Болельщики "Сочи" выбрали Карапетяна лучшим игроком команды в сентябре 1
Томас Мюллер может покинуть "Баварию", за которую выступает всю карьеру 1
У Смолова повреждение мышц задней поверхности бедра 1
"Милан" отправил в отставку Марко Джампаоло
Все новости