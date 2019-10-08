Бывший игрок "Зенита" Александр Кержаков рассказал, как он попал в школу питерцев и о жизни в спортивном интернате.
"В 11 лет мы услышали по радио, что, объявляется набор в школу "Зенит". И мама меня привезла. Помню, меня поставили играть "два на два" с мальчиком. Потом я играл один против трех. И меня взяли. Вечером у них была игра. Мне сказали: "Останься, поиграем". Я сыграл, и меня попросили приехать еще. Потом сказал, что мы не можем еще приезжать — это дорого, и мне нужно ходить в школу. И через некоторое время меня устроили жить в школу-интернат, где дети проводили время с понедельника по пятницу. Я хотел быть футболистом и понимал, что для того, чтобы им стать, нужно ехать в "Зенит".
В интернате было дешевое проживание, много детей из неблагополучных семей. Я приехал в феврале, открыл учебники, и увидел, что проходил все это, условно, в октябре. В апреле сдал все экзамены за пятый класс и просто тренировался. Но было тяжело. После лета я сказал родителям: "Все, больше не могу". В интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате, окна не заклеивали. Я спал в свитере. У меня на всю жизнь остались язвы и гнойники", — сказал Кержаков в интервью YouTube-каналу "Сычев подкаст и Денис Казанский".
Кержаков: в интернате были вши, жили ввосьмером в одной комнате
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