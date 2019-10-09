"Арсенал" проведет сборы в Новогорске и в закрытом режиме сыграет товарищеский матч

Тульский "Арсенал" во время паузы в чемпионате России будет готовиться на учебно-тренировочной базе в Новогорске. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Пауза связана с играми национальных сборных.



"Арсенал" в рамках учебно-тренировочного сбора проведет товарищеский матч. Команда Игоря Черевченко встретится с латвийской "Елгавой". Матч пройдет в закрытом режиме 13 октября.