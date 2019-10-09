КДК РФС дисквалифицировал на три матча Кубка России администратора московского "Локомотива" Руслана Элдерханова. Об этом рассказал глава КДК Артур Григорьянц.
Причиной дисквалификации стало его неподобающее поведение во время матча 1/16 финала турнира против калининградской "Балтики" (1:1, 1:4 по пенальти), который состоялся 25 сентября.
"В этой игре прозвучали оскорбления и нецензурная брань со стороны администратора "Локомотива" Руслана Элдерханова в адрес резервного судьи встречи. Элдерханов дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 100 тысяч рублей", - цитирует Григорьянца ТАСС.
Администратор "Локомотива" дисквалифицирован на три матча Кубка России
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