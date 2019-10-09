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Червиченко: в "Ростове" все продумано

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко прокомментировал успешное выступление "Ростова" в текущем сезоне.

"Команда подобрана и выстроена грамотно. У "Ростова" на каждой позиции есть основной игрок, а есть тот, кто его заменяет. Например, "Спартак" формируется по принципу сгребем в кучу звучные имена, а потом разберемся, а в "Ростове" все продумано изначально — игрок берется на конкретную позицию, у каждого свое место", — цитирует Червиченко РБК.


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Теги: Червиченко Ростов
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