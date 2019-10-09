В среду в Москве состоялось заседание Бюро исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить список кандидатов от России в лист арбитров ФИФА на 2020 год.
Судьи (мужчины): Сергей Карасев, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Владимир Москалев.
Ассистенты судьи (мужчины): Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валерий Данченко, Антон Аверьянов, Роман Усачев, Алексей Воронцов, Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин.
Судьи (женщины): Анастасия Пустовойтова, Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева.
Ассистенты судьи (женщины): Екатерина Курочкина, Юлия Петрова, Сабина Валиева, Екатерина Чернова, Екатерина Козырева, Яна Елеференко.
Sport24.ru
РФС утвердил кандидатов от России в арбитры ФИФА на 2020 год
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