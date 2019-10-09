РФС утвердил кандидатов от России в арбитры ФИФА на 2020 год

В среду в Москве состоялось заседание Бюро исполкома РФС, на котором было принято решение утвердить список кандидатов от России в лист арбитров ФИФА на 2020 год.: Сергей Карасев, Алексей Еськов, Сергей Иванов, Владислав Безбородов, Сергей Лапочкин, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Алексей Матюнин и Владимир Москалев.: Игорь Демешко, Максим Гаврилин, Алексей Лунев, Дмитрий Мосякин, Валерий Данченко, Антон Аверьянов, Роман Усачев, Алексей Воронцов, Дмитрий Сафьян, Егор Болховитин.: Анастасия Пустовойтова, Марина Крупская, Вера Опейкина, Александра Пономарева.: Екатерина Курочкина, Юлия Петрова, Сабина Валиева, Екатерина Чернова, Екатерина Козырева, Яна Елеференко.