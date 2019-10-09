Президент УЕФА Александр Чеферин объяснил, что Россию и Украину всегда разводят во время жеребьевок по соображениям безопасности, а не из-за политических вопросов.
"Когда у нас возникают вопросы по безопасности, когда мы видим, что могут возникнуть проблемы, когда поступают соответствующие предложения от национальных федераций, мы принимаем превентивные меры. Для нас безопасность имеет принципиальное значение, мы не втягиваем себя в политические вопросы", — цитирует Чеферина "РИА Новости".
Чеферин рассказал, изменится ли ситуация, если футбольные федерации России и Украины выскажутся за отмену этого правила при жеребьевке. "Решение в любом случае принимает УЕФА, но пока не время принимать это решение. История знала множество различных ситуаций, но с ходом времени они меняются. И эта ситуация с Россией и Украиной изменится, я не вижу причин, почему этого не произойдет", — добавил глава УЕФА.
Глава УЕФА Чеферин: еще не пришло время, чтобы перестать разводить Россию и Украину на жеребьевках
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