Как сообщает источник, стороны не подписывали соглашение.
Ранее в СМИ появилась информация, что Пилипчук прибыл в Москву и подписал контракт со "Спартаком". Он должен был войти в тренерский штаб немецкого специалиста Доменико Тедеско, который станет новым наставником красно-белых.
"Чемпионат.сом"
Пилипчук не подписывал контракт со "Спартаком"
Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук сейчас находится в Москве и 9 октября был в офисе красно-белых, но встреча не носила рабочий характер.
Фото: "Спорт день за днем"
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