Пилипчук не подписывал контракт со "Спартаком"

Бывший тренер "Спартака" Роман Пилипчук сейчас находится в Москве и 9 октября был в офисе красно-белых, но встреча не носила рабочий характер.

Фото: "Спорт день за днем"