ДТП с участием ребенка произошло 4 октября.
В Новороссийске гендиректор ФК "Черноморец" добровольно отказался от депутатского мандата. Решение об отставке 9 октября единогласно приняли депутаты на внеочередном заседании городской Думы Новороссийска, пишет "РГ".
Напомним, Виталий Бут сбил школьницу и скрылся с места ДТП. После аварии в отношении гендиректора ФК "Черноморец" составили три протокола.
Сбивший девочку гендиректор "Черноморца" сдал мандат депутата
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