Малком успешно перенес операцию

Травмированный нападающий "Зенита" Малком успешно перенес операцию в одной из финских клиник, сообщает телеграм-канал петербургского клуба.



Сегодня бразилец вернется из Финляндии в Россию, где начнет восстановление по индивидуальной программе. Точные сроки реабилитации футболиста не называются, но отмечается, что он не выйдет на поле в этом году.



Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" этим летом за 40 миллионов евро (плюс еще 5 миллионов в виде различных бонусов). В текущем сезоне форвард провел за сине-бело-голубых два неполных матча в РПЛ, не отметившись результативными действиями.