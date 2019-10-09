Президент РФС Александр Дюков заявил, что будет рад присутствию "Нижнего Новгорода" в Премьер-лиге. Руководитель считает, что нижегородский клуб можно будет скоро увидеть в высшем российском дивизионе.
"Для попадания в РПЛ нужно занять первое или второе место, либо пройти стыковые матчи. Мы бы приветствовали "Нижний Новгород" в Премьер-лиге. Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой, нижегородцы любят футбол.
Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Премьер-лиге", — передает слова Дюкова Sport24.
В 16-ти турах ФНЛ "Нижний Новгород" набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков.
Дюков: мы бы приветствовали "Нижний Новгород" в РПЛ
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