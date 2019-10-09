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Дюков: мы бы приветствовали "Нижний Новгород" в РПЛ

Президент РФС Александр Дюков заявил, что будет рад присутствию "Нижнего Новгорода" в Премьер-лиге. Руководитель считает, что нижегородский клуб можно будет скоро увидеть в высшем российском дивизионе.

"Для попадания в РПЛ нужно занять первое или второе место, либо пройти стыковые матчи. Мы бы приветствовали "Нижний Новгород" в Премьер-лиге. Это сильный клуб с хорошей инфраструктурой, нижегородцы любят футбол.

Хочу также отметить работу руководства региона по созданию условий для развития детско-юношеского футбола. При такой хорошей работе мы сможем скоро увидеть клуб в Премьер-лиге", — передает слова Дюкова Sport24.

В 16-ти турах ФНЛ "Нижний Новгород" набрал 21 очко и занимает 10-е место в турнирной таблице, отставая от зоны стыковых матчей на пять очков.


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Теги: Дюков Нижний Новгород ФНЛ
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ФНЛ 2019/20
# Команда И О
1 Торпедо 16 40
...
8 Балтика 16 25
9 Томь 16 24
10 Нижний Новгород 16 21
11 Луч 16 19
12 Армавир 16 18
...
20 Текстильщик 16 11
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РПЛ 2019/20
# Команда И О
1 Локомотив 12 26
2 Ростов 12 26
3 Краснодар 12 26
4 Зенит 12 26
5 ЦСКА 12 25
6 Уфа 12 15
7 Арсенал Тула 12 14
8 Оренбург 12 14
9 Урал 12 14
10 Крылья Советов 12 14
11 Рубин 12 14
12 Спартак 12 14
13 Сочи 12 12
14 Ахмат 12 12
15 Динамо 12 10
16 Тамбов 12 8
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