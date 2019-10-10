Шунин: Хохлов сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Так же, как и "Динамо"

Вратарь и капитан московского "Динамо" Антон Шунин в беседе с Sport24 поделился мнением об отставке главного тренера Дмитрия Хохлова, а также рассказал, как прошла тренировка под руководством исполняющего обязанности главного тренера Кирилла Новикова.
— Как прошла первая тренировка с и. о. главного тренера "Динамо" Кириллом Новиковым?
— Все прошло хорошо, в плановом режиме. Вчера была восстановительная, втягивающая тренировка после выходных. Теперь будем готовиться к игре с "Краснодаром".
Новиков уже давно работает в "Динамо", тренирует молодежную команду, которая сейчас идет на первом месте и много матчей подряд выиграла. Надеюсь, что сейчас у него все получится и с основой.
— Какое сейчас настроение у команды?
— После поражений, конечно, хорошего настроения быть не может. Но никто в "Динамо" не собирается опускать руки. У всех есть желание изменить ситуацию — это главное. Для этого мы предпримем все усилия.
— Как прошло прощание с Хохловым? Вы общались?
— После игры с "Оренбургом" весь тренерский штаб попрощался с командой. Думаю, будет неправильно рассказывать, о чем мы говорили в раздевалке. Но через пару дней после матча я сам позвонил Дмитрию Валерьевичу, пообщался с ним. Пожелал ему удачи от себя лично и от лица всей команды.
Хохлов — молодой тренер. Уверен: у него ещё все получится. В жизни случается разное. Его тренерский штаб сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Точно так же, как и мы.
— То есть все было позитивно, без обид?
— А на что обижаться? Все всё понимают. Главное сейчас — изменить ситуацию. Команде нужно работать над своей игрой, показывать лучший результат.
— Вы сами готовы играть? Как себя чувствуете после травмы?
— Да, я пропустил какое-то время из-за повреждения. Сейчас уже всё хорошо. Полностью готов приносить команде пользу. К "Краснодару" готовлюсь с максимальным настроем.
— Впереди у "Динамо" матчи против лидеров — "Краснодар" дома и ЦСКА на выезде. Это прибавляет ещё мотивации?
— На соперников сейчас смотреть не нужно. Будем отталкиваться от своей игры. Улучшать ее, а самое главное — зарабатывать очки. Сейчас они нужны как воздух.
Шунин: Хохлов сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Так же, как и "Динамо"
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