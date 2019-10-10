Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков поделился мнением о травме полузащитника "Зенита" Малкома.
Сегодня стало известно, что бразильскому легионеру "Зенита" сделали операцию, из-за которой он больше не выйдет на поле до конца года.
"Пройдет зимний реабилитационный период, и мы увидим его во втором круге чемпионата России, ничего страшного в этом нет. Если бы оставили дело без операции, то было бы хуже, потому что мог быть рецидив. Теперь важна тщательная, пошаговая реабилитация.
В Финляндии очень хорошо оперируют сухожилия, они специалисты в этом. Самая загвоздка в том, что сухожилия практически не снабжаются кровью, поэтому к ним очень тщательно надо подходить, так как то, что не питается кровью, практически не заживает. Хорошо, что сделали операцию", — сказал Васильков в беседе с Sport24.
Экс-врач "Спартака": ничего страшного в операции Малкома нет
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