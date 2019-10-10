Генеральный директор "Зенита" Александра Медведев рассказал, почему клуб принял решение об операции нападающего Малкома, получившего травму икроножной мышцы в середине августа.
Сегодня петербургский клуб сообщил, что бразилец успешно прооперирован в Финляндии.
"Мы приняли решение о необходимости операции Малкома на основе консультаций с ведущими специалистами в этой области. Они представили глубокий анализ, и медицинский штаб согласился с ним. Операция прошла благополучно. Сейчас уже начался период реабилитации. Так что мы смотрим только вперед. О перспективах возвращения игрока станет ясно ближе к зимней паузе.
Травмам подвержены не только профессиональные спортсмены, но и обычные граждане. Расстройство и печаль сопровождают каждый такой случай. Разумеется, Малком, столкнувшись с необходимостью сделать операцию, был разочарован. Это естественно. Но бразилец настоящий спортсмен и мужик — принял это очень достойно и будет делать все, чтобы скорее вернуться в строй. А в том, что он вернется, у меня никаких сомнений нет", — сказал Медведев в беседе с Sport24.
Малком перешел в "Зенит" из "Барселоны" летом этого года за 40 миллионов евро. В этом сезоне форвард провел за петербуржцев два неполных матча, не записав на свой счет результативных действий.
Медведев: Малком — настоящий мужик. Сделает все, чтобы скорее вернуться
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