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РФС и СИБУР договорились о раздельном сборе мусора на матчах

РФС на официальном сайте сообщил о заключении соглашения с компанией СИБУР. Договор предусматривает развитие культуры и системы обращения с отходами. Отныне на всех турнирах под эгидой Российского футбольного союза при участии СИБУР будет организован раздельный сбор пластиковых бутылок для их дальнейшей переработки и реализованы принципы эффективного управления отходами на спортивных аренах.

Целью партнерства является просвещение и популяризация правильного подхода к утилизации мусора среди широкого круга болельщиков и вовлечение отходов после матчей во вторичный оборот.

В перспективе сотрудничество предусматривает распространение практики эффективного обращения с отходами как обязательное условие сертификации и лицензирования футбольных арен.

Партнерство должно стартовать на матче седьмого тура отборочного раунда к Евро-2020 между сборными России и Шотландии, который состоится сегодня, 10 октября, на стадионе "Лужники". В ходе предматчевой развлекательной программы "Наши парни в городе" РФС и СИБУР представят ряд активностей, цель которых — вовлечение болельщиков в процесс раздельного сбора пластиковых бутылок с помощью игры ФУТБОТЛ. Все участники получат памятные призы, сделанные с использованием переработанного пластика.

"Сотрудничество с РФС является логическим продолжением экологических спортивных инициатив СИБУР, направленных на повышение культуры обращения с пластиковыми отходами среди населения. Главная цель — превратить раздельный сбор отходов в полезную привычку в данном случае среди футбольных болельщиков, численность которых насчитывает миллионы россиян. Мы также надеемся, что это партнерство внесет свой вклад в развитие экологической культуры в нашей стране", — сказал председатель правления ПАО "СИБУР Холдинг" Дмитрий Конов.

"Футбол не только не может оставаться в стороне от основных трендов развития общества и экономики, он должен их задавать. Мы рады совместно с нашим новым партнером, одной из самых динамичных нефтехимических компаний в мире, работать над пропагандой ответственного подхода к окружающей среде, развитию культуры обращения с пластиком. Футбол важен и интересен для широкой аудитории, поэтому на своем примере футболисты, клубы, болельщики помогут сформировать достойное отношение к вопросам экологии", — отметил генеральный секретарь РФС Александр Алаев.

"Вопрос правильного обращения с отходами давно назрел в нашей стране. Мы как игроки сборной приветствуем программу РФС и СИБУР и готовы в ней участвовать лично, показывая своим примером сопричастность и неравнодушие в вопросе бережного отношения к природе. Хочется верить, что наши болельщики нас в этом поддержат", — заявил полузащитник национальной команды Денис Черышев.


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Теги: РФС
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