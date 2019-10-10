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Червиченко оценил возможность "Зенита" окупить Малкома

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о травмированном Малкоме и его дальнейших перспективах в российском чемпионате.

Полузащитник "Зенита" успешно перенес операцию, но на поле сможет вернуться не раньше зимы. Напомним, что в августе Малком получил повреждение в игре "Динамо".

"Травма — это такая ситуация, которая происходит с каждым футболистом. Поэтому нельзя говорить ошиблись или не ошиблись, покупая Малкома. В первую очередь, как положительный момент — приобретение игроков "Барселоны". Это уже большой плюс то, что игроки больших клубов идут в наш чемпионат и играют в нем. С другой стороны, не каждый сразу сможет приспособиться и начинать ярко выступать. Тем более, на мой взгляд, испанский и наш футбол очень отличаются, две большие разницы.

Не думаю, что после травмы человек не сможет показывать гораздо нечто большее. В нашем-то чемпионате точно сможет играть. А вот показывать какой-то супер хороший уровень в Европе? Другой вопрос. Но на нашем уровне, думаю, все будет в порядке.

На сегодняшний день — это уже не такие астрономические деньги. Если вы помните, примерно за такую же сумму "Зенит" приобретал Витселя и неплохо его продал, то же самое и с Халком. Не думаю, что человек, который был в "Барселоне" не обладает такими качествами, которые могут быть оценены в 40 миллионов. Но если у нас еще делаются некоторые покупки на эмоциях и каких-то спонтанных чувствах, то там-то все выверено до каждого евро. То, что человек находится там, это уже говорит о том, что с качествами все хорошо.

Сможет ли "Зенит" окупить эти деньги? Сложно сказать. Тут вопрос очень глубокий и философский. Что значит окупить? Окупить игрой, результатом или в финансовом плане? Иногда теряешь в деньгах, но приобретаешь в трофеях, каких-то победах, званиях чемпионских. Если говорить только о финансах, тогда не знаю, не уверен. Но если говорим обо всем спектре, то думаю, да", — сказал Червиченко в беседе с Sport24.


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Теги: Червиченко Малком Зенит
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