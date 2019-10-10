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Кечинов: "Спартаку" нужен Соболев

Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов выразил мнение, что красно-белым стоит приобрести нападающего "Крыльев Советов" и сборной России Александра Соболева.
Фото: официальный сайт ФК "Крылья Советов"
Бывший футболист "Спартака" Валерий Кечинов выразил мнение, что красно-белым стоит приобрести нападающего "Крыльев Советов" и сборной России Александра Соболева.

"Я надеюсь, что Александр Соболев не потеряет концентрацию после зимнего перерыва и продолжит забивать. Надеюсь, что в нашем чемпионате появится бомбардир, который забивает. Саша — хорошая перспектива для сборной.

Многие сравнивают Соболева с Дзюбой, но я считаю, что Артём сейчас лучший нападающий в нашей стране, а Саше ещё расти и расти до его уровня. Что касается его появления на поле в матче с шотландцами, то в такой игре он вряд ли выйдет, будут играть опытные футболисты.

Переезд Соболева в Англию? Я думаю, что это слухи. Ему пока рано ехать за границу, а уж тем более в Англию. Для начала Саше нужно стать лучшим бомбардиром в нашем чемпионате, а уже потом думать о переезде. Что касается перехода в "Спартак", то красно-белым нужен Соболев. Всё-таки в "Спартаке" более квалифицированные игроки, которые помогут Александру раскрыться ещё больше, и для москвичей это будет безусловным усилением", — сказал Кечинов в беседе с "Чемпионатом".


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Теги: Кечинов Спартак Соболев Крылья Советов
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