Санаторий уровня премьер-лиги. «Зенит» промахнулся с Малкомом на 40 миллионов?

В прошлом году таким приобретением оказался Маркизио. Он достался российской команде бесплатно, но получил такую зарплату (называли от 3,5 до 6 млн евро в год), что можно и нужно было расценивать подписание как полноценный трансфер. И ведь это не учитывая подъёмные, которые наверняка выплачивались настолько известному футболисту.
«Зенит» разорвал контракт с Маркизио. Итальянец роскошно провёл этот год
В Петербурге Маркизио провёл год, но почти не играл. Восстанавливаясь от одной травмы, моментально возвращался в лазарет мимо футбольного поля. Даже если учесть, что Клаудио получал минимум из озвученного журналистами, за каждый свой выход на поле (15 игр) он зарабатывал по 16 с половиной миллионов рублей. При этом итальянец и в футбольном плане ничего не показывал.
Этим летом уже вернувший звание чемпиона «Зенит» решился на куда более серьёзный трансферный ход. Российский клуб взял лавочника «Барселоны» Малкома за 40 млн евро. Столько же когда-то было заплачено за легендарных Халка и Витселя, хотя в 2012-м это были, конечно, совсем другие деньги.
Петербургские журналисты писали, что скамейка «Барселоны» всего лишь недоразумение, а в Россию приехал вообще новый Неймар, но мы этого не увидели. И теперь точно не увидим по крайней мере до весны.
Малком дебютировал по ходу игры с «Краснодаром», разжёг своим появлением расистский скандал (всё дело в крошечном баннере, через который фанаты «благодарили» руководство за «верность традициям») и вышел ещё против «Динамо». На этом всё: 40 млн на данный момент сработали только в одном – у футболиста и арбитра Евгения Турбина получилась замечательная сценка.
? #ДинамоЗенит— ФК «Зенит»? (@zenit_spb) August 10, 2019
? @MatchTV pic.twitter.com/K6NJjbSG6Z
После этого на футбольном поле Малком не появлялся. Сначала сообщили, что игрок пропустит около месяца из-за столкновения с Артуром Юсуповым. Через несколько дней срок восстановления увеличился до 6 недель.
В сентября появилась информация, что Малкома хотят вызвать в олимпийскую сборную Бразилии. Болельщики решили, что игрока просто не хотят отпускать из клуба, чтобы дать полностью вылечиться. Почву для фантазий давали загадочные комментарии представителей «Зенита».
«У него непростое повреждение. Но сейчас все это — тайна, покрытая мраком,» - сказал Артём Дзюба. «Если травму Малкома усугубить, можно поставить под угрозу карьеру,» - комментировал президент клуба Александр Медведев. «Об этом никто не говорит, табу,» - объяснял Геннадий Орлов, хотя Медведев прямо назвал диагноз «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра»
Сам футболист подливал масла в огонь в интервью «Р-Спорт»:
- У меня деликатная травма – болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Восстановление пройдет очень быстро, - говорил Малком.
Всё говорило о том, что у бразильца что-то неприятное, но не слишком серьёзное. Но сегодня стало известно – состоялась операция, после которой полузащитник пропустит первую часть сезона.
- Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было, - развернуто комментирует ситуацию Александр Медведев. - Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были в том числе и российские специалисты.
В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции. Операция успешно прошла вчера. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнет программу реабилитации.
До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки. Медицинский штаб будет работать, чтобы, с одной стороны, срок реабилитации был как можно короче, но, с другой стороны, чтобы футболист вернулся на поле готовым на 100%, - сказал президент клуба.
Конечно, рано говорить о том, удачным ли получился баснословный по нынешним меркам РПЛ трансфер питерской команды. Вполне возможно, Малком вернётся и, например, сыграет важную роль на весеннем отрезке (хотя теперь в это верится гораздо тяжелее). Но у футболиста и чрезвычайно достойная зарплата – по разным данным от 5 до 8 млн евро в год.
Полгода главный летний трансфер РПЛ уже совершено точно пользу приносить не будет. Впрочем, как и аргентинский защитник Маммана, похоже, заработавший рецидив в Екатеринбурге. Впервые в этом сезоне вышедший в старте защитник провёл на поле только 11 минут и ушёл после столкновения с Погребняком. Сергей Семак надежд оставил мало:
- Ориентируясь на слова доктора после игры, могу сказать, что все очень плохо. Посмотрим, насколько, - сказал тренер.
Осень в плане травм выдалась для «Зенита» крайне неудачной.
Селюк — о травме Малкома: "Зенит" вляпался в дерьмо