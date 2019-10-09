Санаторий уровня премьер-лиги. «Зенит» промахнулся с Малкомом на 40 миллионов?

По крайней мере, насчёт около 3-х млн евро, которые исчезнут за полгода контракта, ясно уже сейчас. Травма оказалась не просто «деликатной», а очень серьёзной

Фото: ФК "Зенит"