» » Санаторий уровня премьер-лиги. «Зенит» промахнулся с Малкомом на 40 миллионов?

Санаторий уровня премьер-лиги. «Зенит» промахнулся с Малкомом на 40 миллионов?

По крайней мере, насчёт около 3-х млн евро, которые исчезнут за полгода контракта, ясно уже сейчас. Травма оказалась не просто «деликатной», а очень серьёзной
Фото: ФК "Зенит"
В последнее время действующему чемпиону страшно не везёт с приглашёнными звёздами. Раньше в этом деле Петербург был впереди всей лиги: Халк и Витсель разрывали чемпионат, привлекали болельщиков на стадион и успешно продавались за рубеж. Но вот уже второй сезон дорогие покупки «Зенита» оборачиваются совсем не тем, чего от них ждут.

В прошлом году таким приобретением оказался Маркизио. Он достался российской команде бесплатно, но получил такую зарплату (называли от 3,5 до 6 млн евро в год), что можно и нужно было расценивать подписание как полноценный трансфер. И ведь это не учитывая подъёмные, которые наверняка выплачивались настолько известному футболисту.

«Зенит» разорвал контракт с Маркизио. Итальянец роскошно провёл этот год

В Петербурге Маркизио провёл год, но почти не играл. Восстанавливаясь от одной травмы, моментально возвращался в лазарет мимо футбольного поля. Даже если учесть, что Клаудио получал минимум из озвученного журналистами, за каждый свой выход на поле (15 игр) он зарабатывал по 16 с половиной миллионов рублей. При этом итальянец и в футбольном плане ничего не показывал.


Этим летом уже вернувший звание чемпиона «Зенит» решился на куда более серьёзный трансферный ход. Российский клуб взял лавочника «Барселоны» Малкома за 40 млн евро. Столько же когда-то было заплачено за легендарных Халка и Витселя, хотя в 2012-м это были, конечно, совсем другие деньги.

Петербургские журналисты писали, что скамейка «Барселоны» всего лишь недоразумение, а в Россию приехал вообще новый Неймар, но мы этого не увидели. И теперь точно не увидим по крайней мере до весны.

Малком дебютировал по ходу игры с «Краснодаром», разжёг своим появлением расистский скандал (всё дело в крошечном баннере, через который фанаты «благодарили» руководство за «верность традициям») и вышел ещё против «Динамо». На этом всё: 40 млн на данный момент сработали только в одном – у футболиста и арбитра Евгения Турбина получилась замечательная сценка.

После этого на футбольном поле Малком не появлялся. Сначала сообщили, что игрок пропустит около месяца из-за столкновения с Артуром Юсуповым. Через несколько дней срок восстановления увеличился до 6 недель.

В сентября появилась информация, что Малкома хотят вызвать в олимпийскую сборную Бразилии. Болельщики решили, что игрока просто не хотят отпускать из клуба, чтобы дать полностью вылечиться. Почву для фантазий давали загадочные комментарии представителей «Зенита».

«У него непростое повреждение. Но сейчас все это — тайна, покрытая мраком,» - сказал Артём Дзюба. «Если травму Малкома усугубить, можно поставить под угрозу карьеру,» - комментировал президент клуба Александр Медведев. «Об этом никто не говорит, табу,» - объяснял Геннадий Орлов, хотя Медведев прямо назвал диагноз «повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра»

Сам футболист подливал масла в огонь в интервью «Р-Спорт»:

- У меня деликатная травма – болит один-два дня, после чего все приходит в норму, я не чувствую боли, могу двигаться нормально. Но стоит ударить чуть сильнее, болевые ощущения возвращаются. Восстановление пройдет очень быстро, - говорил Малком.

Всё говорило о том, что у бразильца что-то неприятное, но не слишком серьёзное. Но сегодня стало известно – состоялась операция, после которой полузащитник пропустит первую часть сезона.


- Сразу не стали проводить операцию потому, что необходимости в экстренном вмешательстве не было, - развернуто комментирует ситуацию Александр Медведев. - Взвешенно проанализировали ситуацию, провели консилиум по итогам исследований в ведущих центрах, которые специализируются на такого рода травмах, это были в том числе и российские специалисты.

В консультациях участвовали врачи с мировым именем. На основе этих консультаций наш медицинский штаб принял решение об операции. Операция успешно прошла вчера. Сегодня Малком возвращается в Петербург и начнет программу реабилитации.

До конца первой половины сезона он не сыграет. Когда ситуация прояснится, мы дадим более точные сроки. Медицинский штаб будет работать, чтобы, с одной стороны, срок реабилитации был как можно короче, но, с другой стороны, чтобы футболист вернулся на поле готовым на 100%, - сказал президент клуба.

Конечно, рано говорить о том, удачным ли получился баснословный по нынешним меркам РПЛ трансфер питерской команды. Вполне возможно, Малком вернётся и, например, сыграет важную роль на весеннем отрезке (хотя теперь в это верится гораздо тяжелее). Но у футболиста и чрезвычайно достойная зарплата – по разным данным от 5 до 8 млн евро в год.

Полгода главный летний трансфер РПЛ уже совершено точно пользу приносить не будет. Впрочем, как и аргентинский защитник Маммана, похоже, заработавший рецидив в Екатеринбурге. Впервые в этом сезоне вышедший в старте защитник провёл на поле только 11 минут и ушёл после столкновения с Погребняком. Сергей Семак надежд оставил мало:

- Ориентируясь на слова доктора после игры, могу сказать, что все очень плохо. Посмотрим, насколько, - сказал тренер.

Осень в плане травм выдалась для «Зенита» крайне неудачной.

Селюк — о травме Малкома: "Зенит" вляпался в дерьмо


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

   Автор:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(1)

Последние новости

Фанату, взявшему футболистку за грудь, могут пожизненно запретить посещать арену 1
Тренер "Нефтехимика" Уткульбаев: Федун больше добро, чем зло
Чеферин: верим в вашу страну, в страсть к футболу. Европа без России — не Европа
Женская сборная России пожелала удачи мужской в матче с Шотландией
В московском метро появились картонные фигуры Дзюбы 1
Санаторий уровня премьер-лиги. «Зенит» промахнулся с Малкомом на 40 миллионов? 4
Источник: Газзаев разочаровался в депутатской деятельности и хочет возглавить "Динамо" 8
"Тулуза" вновь уволила Казанову с поста главного тренера 1
Кечинов: "Спартаку" нужен Соболев 14
Самолет с молодежной сборной Польши отправили в Челябинск вместо Екатеринбурга
Червиченко оценил возможность "Зенита" окупить Малкома 2
РФС и СИБУР договорились о раздельном сборе мусора на матчах
Медведев: Малком — настоящий мужик. Сделает все, чтобы скорее вернуться 5
Букмекеры оценили шансы Соболева сыграть с Шотландией
Экс-врач "Спартака": ничего страшного в операции Малкома нет
Мэдисон пропустит ближайшие матчи сборной Англии из-за болезни
Слуцкий: поддержим игрока "Витесса" в борьбе за звание самого модного футболиста 1
Ещё не формальность, охота продолжается. Сегодня играем против Шотландии 2
"Всем доброго дня и хорошего настроения". Заболотный сделал фото в лифте на новый iPhone 11 Pro 6
Джан: я несчастлив в "Ювентусе" 2
РФС и Минспорт подписали четырехстороннее соглашение с Нижегородской областью
Дюков: у сборной России не будет недонастроя на шотландцев
Селюк — о травме Малкома: "Зенит" вляпался в дерьмо 35
Аэропорт Кольцово: польские футболисты смогут прилететь, несмотря на аварию Ан-12
Уткин рассказал о желании увидеть матч сборных России и Украины на Евро-2020 1
Шунин: Хохлов сделает работу над ошибками и пойдет дальше. Так же, как и "Динамо" 4
Колобков: в последнее время в нашем футболе был большой прогресс 5
Дюков: мы бы приветствовали "Нижний Новгород" в РПЛ 2
Глава УЕФА оценил готовность Санкт-Петербурга к проведению матчей Евро-2020
Малком успешно перенес операцию 11
Все новости