Норманн попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии.





Фото: ФК "Ростов"

Как сообщает Goal.com, в услугах норвежского футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед".



Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер лично хочет видеть 23-летнего соотечественника в своей команде. Сумма трансфера может составить порядка 15-20 млн фунтов.



В нынешнем сезоне Норманн провел 12 матчей за "Ростов", забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. До перехода в российский клуб норвежец играл за "Брайтон".

