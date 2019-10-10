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Норманн попал в сферу интересов "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн может продолжить карьеру в чемпионате Англии.

Фото: ФК "Ростов"
Как сообщает Goal.com, в услугах норвежского футболиста заинтересован "Манчестер Юнайтед".

Главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер лично хочет видеть 23-летнего соотечественника в своей команде. Сумма трансфера может составить порядка 15-20 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Норманн провел 12 матчей за "Ростов", забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. До перехода в российский клуб норвежец играл за "Брайтон".


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Теги: Норманн Ростов Манчестер Юнайтед АПЛ
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