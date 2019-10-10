Эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов рассказал, что форвард "Зенита" Артем Дзюба по новому контракту с Газпромбанком может заработать 30-50 млн рублей.
"Я думаю, что контракт Газпромбанка с Артемом Дзюбой будет стоить где-то от 30 до 50 млн рублей", - цитирует Орлова "РБ".
Сегодня Газпромбанк сообщил, что подписал соглашение с Артемом Дзюбой о рекламе нового вклада — "Чемпионского".
Дзюба может заработать 30-50 млн рублей по контракту с Газпромбанком
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба может заработать 30-50 млн рублей по новому контракту с Газпромбанком. Об этом рассказал эксперт по спортивному маркетингу Филипп Орлов.
Фото: ФК "Зенит"
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