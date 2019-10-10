Президент Российского футбольного союза Александр Дюков, выступая с докладом перед Владимиром Путиным на совете при президенте РФ в Нижнем Новгороде, сообщил, что РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки клубов.
"Сейчас у каждой компании и госкорпорации есть свой клуб, и они помогают им. При этом они активно принимают участие в управлении ими, и можно сказать, что качество управления растет. Потребуется достаточно серьезная работа по выделению [денег в фонд], но мы этот вопрос уже взяли в проработку и в ближайшее время доложим по этому. Очень важно, чтобы этот подход был эффективен с точки зрения использования средств.
Корпорации и частные компании будут переводить деньги в фонд, и очень важен вопрос создания такой системы управления. Она бы обеспечила эффективное и качественное использование тех средств, которые дальше будут из этого фонда направляться на поддержку различных клубов", - цитирует Дюкова Sport24.ru.
Дюков сообщил Путину, что РФС рассмотрит вопрос создания фонда поддержки клубов
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»