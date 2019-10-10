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Жена Семака: я Серёжина связь с космосом, он моя - с землёй

Жена главного тренера "Зенита" Сергея Семака Анна рассказала о своих отношениях с мужем.

"Мы с Сергеем пережили сложный период, но спустя время, обнулив счётчики, как в компьютерной игре, просто перешли на новый уровень. Раньше я была "за-мужем": растворилась настолько, что потеряла себя. Мы много лет жили, пустив друг в друга корни, как сиамские близнецы, но когда ты чья-то часть, то сепарироваться усилием воли невозможно, ты требуешь, манипулируешь, контролируешь, определяешь своё счастье той "второй половиной", не задумываясь о том, кто же ты есть сам по себе. Когда я научилась жить без Сергея, преодолев депрессию, то почувствовала свою силу, у меня освободилось море энергии, которую я начала жадно аккумулировать в творчество — и меня понесло. Я начала петь, играть на гитаре, получила права на управление катером, стала фотографировать, сёрфить, снимать кино, открыла на Бали ресторан, стала совладельцем бренда одежды.

Когда мы заново "встретились", нам удалось построить новые границы отношений: я обрела автономность, возможность заниматься любимой работой, мы вернули себе душевный покой, уважая выбор и свободную волю друг друга, научились дружить, перестали ссориться вообще — поводы растворились в воздухе, исчезли сами собой. Как только пропали эмоциональные качели, я осознала, что все мои ресурсы съедала тревожность и невротичность, а доверие и близость стали нашими главными проводниками. Я Серёжина связь с космосом, он моя — с землёй. Сергей закончил школу с золотой медалью, он остался отличником и дальше по жизни: рациональный, в брюках с отглаженными стрелками, живущий в «правильной» прямоугольной матрице, но, глядя на меня, он, как ребёнок, аккуратными, осторожными шагами пробует другую жизнь, и она ему нравится", — цитирует Анну "Собака.ru".


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Теги: Семак Зенит
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