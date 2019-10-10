Президент России Владимир Путин поддержал идею создания фонда для финансирования клубов.
На заседании Совета по развитию физической культуры и спорта в Нижнем Новгороде глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил разработать методологию участия бизнеса в поддержке профессиональных клубов, в частности, создать единый фонд, который пополнялся средствами спонсорской поддержки и расходовался бы с участием РФС и федерациями других видов спорта.
"Такой подход позволил бы планировать бюджет и выстраивать понятную спортивную бизнес-стратегию", — сказал Никитин.
"Хорошая идея с фондом, насколько она только реализуема", — ответил Путин, переадресовав вопрос руководителю РФС Александру Дюкову.
"Это значит все компании, которые сейчас финансируют свои клубы, должны будут деньги направлять в фонд и оттуда справедливо распределять по всем остальным командам. Я думаю, что такой «колхоз» был бы справедливее, чем то, что мы видим сегодня: соревнования кошельков происходит", — цитирует Путина RNS.
Путин поддержал создание фонда финансирования клубов
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