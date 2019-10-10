Имад Эль Хаммичи, агент Матиаса Норманна прокомментировал информацию об интересе к норвежцу со стороны "Манчестер Юнайтед".
"Информация про "МЮ" — это только слухи. Никаких контактов с представителями клуба из Манчестера или какими-либо другими у нас не было. Матиас безумно счастлив в "Ростове". Переезд в Россию он считает своим самым главным достижением и очень правильным решением. Так что он полностью сконцентрирован на игре за "Ростов" и на достижении успеха с клубом. Ни о чем другом он не думает", - цитирует агента Sport24.ru.
Агент Норманна: информация про "МЮ" - это только слухи. Матиас безумно счастлив в "Ростове"
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