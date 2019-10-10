Адиев покинул "Ахмат" через 10 дней после назначения

Магомед Адиев, который 10 дней назад был назначен на пост помощника главного тренера "Ахмата" Игоря Шалимова, сегодня, 10-го октября объявил об уходе из грозненского клуба.

Фото: ФК "Ахмат"

"Сегодня я принял непростое решение не продолжать свою работу в качестве старшего тренера ФК "Ахмат". Это решение далось мне очень нелегко, но, взвесив все за и против, я посчитал, что так будет лучше для команды. Наверное, я мог бы работать вторым тренером в любом другом клубе, забыв о своих амбициях. В любом кроме "Ахмата". Здесь — дома — я слишком пропускаю все через себя, слишком эмоционален, а значит мои эмоции могут мешать и команде, и главному тренеру. Кроме того, все те разговоры о том, что Адиев должен стать следующим главным тренером "Ахмата", не идут на пользу ни коллективу, ни тренерскому штабу. В ответственный момент самое важное для команды — это спокойная и планомерная работа, и чем меньше будет различных раздражающих факторов, тем лучше для всех. Я верю, что Игорь Михайлович справится с поставленными перед ним задачами и поможет команде исправить положение в турнирной таблице.



Решение для меня непростое еще и потому, что сам Игорь Михайлович настаивал на том, чтобы я продолжал работать. Между мной и Шалимовым остаются отличные доверительные отношения, но именно поэтому я не хочу ему мешать делать свое дело. После долгого и трудного разговора с президентом клуба мы пришли к полному взаимопониманию. Я благодарен руководству клуба, которое приняло мое решение и в интересах команды пошло мне навстречу. Большое спасибо президенту клуба Магомеду Даудову и всем, кто поверил в меня. Спасибо болельщикам, которые так тепло меня здесь встретили. Верю, что впредь команда будет радовать вас своей игрой и результатами. Удачи, "Ахмат"!" — написал Адиев в инстаграме.