Защитник "Крыльев Советов" Никита Чернов рассказал, почему летом покинул ЦСКА — клуб, который его воспитал.
— За ЦСКА сейчас следите?
— Конечно, по возможности смотрю все игры. С "Ростовом" был на стадионе, за "Эспаньолом" следил тоже.
— Как к вам пришло решение: пора уходить из ЦСКА?
— Определенного момента не было. Я просто не играл. Вообще практически на поле не выходил, играли другие ребята. Не хотел все просиживать на пятой точке даже в такой команде, как ЦСКА. Мне хотелось играть: может, сделать шаг назад, чтоб потом — два вперед.
Так что вообще не жалею, что перешел именно в "Крылья". Как уже говорил: коллектив, атмосфера — все очень нравится.
— Почему именно "Крылья"? Писали про интерес от "Уфы" и "Урала".
— В Самаре были, кажется, больше всего заинтересованы в моем трансфере. Агент звонит: "Тебя "Крылья" хотят". Я отвечаю: "Вообще не против, тем более про тренера слышал много хорошего". Многих ребят из команд уже знал — поспрашивал у них по поводу условий, базы. Все решили очень быстро, в общем.
— В "Крылья" вы приехали после первых трех туров РПЛ. До тех пор еще рассчитывали получить шанс в ЦСКА?
— Конечно! Я-то в прошлом сезоне, казалось, неплохо себя проявлял. А в начале сезона у других ребят были травмы, еще что. Думал: "Ну, вот сейчас будет шансик". Но так и не дождался, поэтому решил сменить обстановку.
— Общались на эту тему с Гончаренко?
— Поначалу думал снова уйти в аренду. Но потом понял: у меня остается меньше года по контракту, и искать арендные варианты было нецелесообразно. Хорошо, что быстро договорились с "Крыльями".
— Есть стереотип: если Гончаренко в ком-то разочаровался, его очень тяжело разубедить.
— Мы просто пожали друг другу руки. Мы все взрослые люди, все понятно. Я не играю, смысл мне сидеть на скамейке?
Sport24.ru
Чернов рассказал, почему он ушел из ЦСКА
Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»