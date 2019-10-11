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Уткин ответил на вопрос о поцелуе с Геничем

Известный журналист и блогер Василий Уткин ответил на вопрос о поцелуе с экс-футболистом "Амкара", а ныне комментатором Константином Геничем.
Фото: телеграм-канал Василия Уткина
В конце сентября Уткин опубликовал в телеграме фото, на котором он целуется с Геничем, подписав его так: "Маски сброшены".

"Зачем целовал Генича? Спор или так?" — спросил у Уткина один из его подписчиков в инстаграме.

"Об этом все мечтают. А пробовали только партнеры по "Амкару" да я. Приятно!" — отшутился Василий.

Отвечая на вопрос о том, кого бы он взял с собой на необитаемый остров, если бы можно было взять только одного человека, Уткин написал: "Ну сейчас, как честный человек, я должен сперва пригласить Костю Генича. А если он откажется… Черт, тогда я не поеду".


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Теги: Уткин Генич
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