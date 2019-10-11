Маммана может пропустить до 8 месяцев

Пресс-служба "Зенита" рассказала о состоянии защитника Эмануэля Мамманы, который получил повреждение в Екатеринбурге во время матча 12-го тура РПЛ против "Урала". Аргентинец вышел на поле в стартовом составе, но на 14-й минуте был заменен.

Фото: официальный сайт ФК "Зенит"

По предварительному диагнозу у игрока выявлен частичный разрыв передней крестообразной связки левого колена. В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование.



Если футболисту понадобится операция, он может пропустить до 8 месяцев.