В четверг вечером основная команда ЦСКА без футболистов, вызванных в сборные, собралась на базе в Ватутинках.
В общей группе работал защитник Георгий Щенников, который восстановился после перелома лодыжки.
Защитник Хердур Магнуссон, травмировавшийся в матче группового этапа Лиги Европы с "Эспаньолом", пока работает по индивидуальной программе.
Тренерский штаб привлек на время паузы на сборные нескольких игроков молодежной команды — Тиграна Аванесяна, Антона Крачковского и Данилу Янова.
В ближайшие дни армейцы продолжат работу на базе, а в понедельник проведут товарищеский матч с "Коломной" на стадионе "Октябрь".
Sport24
Щенников вернулся к тренировкам в общей группе
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