Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист, положил его нокаутом

Форвард "Урала" Павел Погребняк рассказал о времени, которое он провёл в Германии. В Бундеслиге Погребняк выступал за "Штутгарт".

Фото: instagram.com/mariapoga_