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Погребняк: в Германии на жену наехал велосипедист, положил его нокаутом

Форвард "Урала" Павел Погребняк рассказал о времени, которое он провёл в Германии. В Бундеслиге Погребняк выступал за "Штутгарт".
Фото: instagram.com/mariapoga_
"Немецкий язык – это один из самых сложных языков, который мне пришлось изучить. Я его выучил достаточно хорошо, но, естественно, сейчас уже всё забыл, могу сказать обычные фразы.

Была история, после которой попал в полицию. Однажды гулял с женой по парку. Жена была беременна. Неожиданно на неё с высокой скоростью наехал велосипедист. По-моему, он сделал это даже специально. Что в такой ситуации может сделать русский человек? Я положил его нокаутом. Приехала полиция, начала фотографировать мои кулаки. Я только приехал в Германию. Мне кажется, руководство клуба с ума сошло, подумало: "Кого мы взяли?" В итоге велосипедист захотел € 200 тысяч за моральный ущерб. Но адвокат сработал отлично, я лишь перечислил € 2000 в детский дом. Хорошо, что вокруг было много свидетелей, которые видели, как человек на бешеной скорости врезался в мою жену.

Общественность была на моей стороне, но надо понимать, что в Германии нельзя драться, нельзя руки распускать даже в таких случаях. За это очень жестоко наказывают", — цитирует Погребняка пресс-служба "Урала".


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Теги: Погребняк Бундеслига Урал Штутгарт
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