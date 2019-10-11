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Докампо: чемпионат России намного сильнее чемпионата Украины

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо, который ранее работал в киевском "Динамо", сравнил футбол в России и на Украине.

"Уровень чемпионата России выше, чем уровень чемпионата Украины. Большая ли разница? Да, на Украине денег по сравнению с Россией не так много — имею ввиду именно сам чемпионат. В России есть "Локомотив", ЦСКА, "Спартак", "Зенит", "Краснодар" и другие сильные команды. А там — "Шахтер" и "Динамо".

Что касается футбольной молодежи, то на Украине очень талантливая молодежь, недавно сборная U-20 стала чемпионом мира. Но то, где они дальше будут играть, в какой лиге, определяет их переход в большой футбол. В России легионеры и чемпионат высокого уровня — получается, условия для развития молодых игроков здесь качественнее.

Где комфортнее работать — в Казани или Киеве? Мне больше нравится Казань: здесь друзья, здесь привычнее. В Киеве, конечно, хорошо, но я был там всего год, много тратил времени на перелеты. Для личной жизни почти ничего не оставалось.

Когда переехали на Украину, проблем с тем, что работал в России, не возникало, меня отлично приняли. Не могу контролировать то, что есть между Украиной и Россией в политическом смысле", - цитирует Докампо Sport24.


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Теги: Докампо Рубин
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