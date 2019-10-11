Нападающий "Зенита" Александр Кокорин сегодня тренировался в общей группе. Петербургский клуб на своем канале на YouTube опубликовал видео с тренировки.
Напомним, осенью прошлого года Кокорин, его брат Кирилл, полузащитник Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух драк в центре Москвы, в которых пострадали три человека. Суд приговорил их к тюремным срокам на год и 6 месяцев, но 16-го сентября футболисты вышли по УДО.
Кокорин тренировался в общей группе "Зенита"
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