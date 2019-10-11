Совет директоров "Динамо" приняло решение отправить в отставку Романа Орещука с поста заместителя генерального директора по спортивным вопросам.
"Обсуждался широкий комплекс вопросов, связанных с оптимизацией управленческой, административно-хозяйственной и финансовой деятельностью клуба. Усиление спортивного направления является на данный момент одной из ключевых оперативных задач", - говорится на официальном сайте клуба.
Также "Динамо" удовлетворило отставку Дмитрия Хохлова с поста главного тренера.
"Динамо" отправило в отставку заместителя гендиректора
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