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Докампо: по клубам "Динамо" в Испании географию учил

Главный тренер "Рубина" Эдуардо Докампо рассказал о своих познаниях в географии и истории Советского союза и России.

— Самый знаменитый клуб в Испании из России?

— Для меня это "Динамо". Из Киева, Минска, Тбилиси, Москвы. Мы, можно сказать, по клубам "Динамо" географию учили, ха-ха! Потом была перестройка, узнали "Спартак" и ЦСКА, а еще же есть "Локомотив". Знают и "Рубин": казанцы играли с испанскими командами, причем успешно.

— А как с историей России? Ленина, Сталина знаете?

— Знаю. Помню Горбачева с перестройкой, Ельцина. Однажды меня серьезно обругала подруга — я не знал, кто был первым человеком в космосе. Я ответил: "Армстронг". На меня посыпалось: "Да ты что?! Ты где учился?" Я извинился, конечно. И теперь отвечу, даже если разбудят с этим вопросом посреди ночи.

Sport24.ru


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Теги: Докампо Динамо
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