Бывший главный тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов положительно оценил идею создания фонда финансирования футбольных клубов, одобренную Владимиром Путиным.
"Всегда нужно прогрессировать и что-то менять в лучшую сторону. Но всё должно быть взвешено и продумано. В целом, думаю, это должно пойти на пользу. Если создание фонда приведёт к уравниванию зарплат, естественно, к нам перестанут приезжать легионеры топового уровня. С одной стороны, это плохо, но с другой — нам придётся воспитывать свою молодёжь", - цитирует Хохлова RT.
Хохлов положительно оценил идею создания фонда финансирования клубов
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