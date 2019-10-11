Молодежная сборная Польши не имеет претензий к игрокам команды России после небольшой потасовки в концовке матча отборочного турнира чемпионата Европы 2021 года среди игроков не старше 21 года, которая была вызвана эмоциями. Об этом рассказал главный тренер команды Польши Чеслав Михневич.
Встреча прошла в пятницу в Екатеринбурге и завершилась со счетом 2:2. Стычка произошла после второго гола российской команды, который был забит в компенсированное ко второму тайму время. В результате главный арбитр матча показал по две желтые карточки игрокам обеих сборных, в составе россиян предупреждения получили Максим Глушенков и Магомед-Шапи Сулейманов.
"Я находился далеко и не видел, что происходит. Всегда это можно объяснить эмоциями, каждая команда была настроена на победу, что вылилось в такую ситуацию. Если со стороны нашей сборной были неправильные действия, приносим извинения, не имеем претензий к российской сборной", - цитирует Михневича ТАСС.
Михневич: не имеем претензий к российской сборной
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