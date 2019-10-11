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Колосков высказался о создании фонда финансирования футбольных клубов

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков поделился мнением по поводу создания единого фонда финансирования футбольных клубов.

"Сама по себе идея хорошая, здравая. Но в то же время уравниловки быть не может. Всё-таки спонсоры — это спонсоры. РЖД как финансировали "Локомотив", так и продолжат это делать. Но в то же время они будут вносить свои средства в определённый фонд. Как мне представляется, он будет использоваться не для выплат зарплат и премий, а для того, чтобы в случае трудной ситуации помочь команде удержаться на плаву, а не обанкротиться. Если это так, то это правильно", - цитирует Колоскова RT.


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Теги: Колосков
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