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Прядкин прокомментировал идею создания фонда финансирования футбольных клубов

Президент Российской Премьер-Лиги Сергей Прядкин поделился мнением об идее создания фонда финансирования футбольных клубов, которую уже одобрил президент России Владимир Путин.

"Эта тема поднималась, в том числе ведущими клубами РПЛ. Обсуждалась идея объединить пул спонсоров, чтобы помочь региональным командам. Для них это было бы хорошим подспорьем. Особенно для тех клубов, у которых есть сложности с финансированием. Но там же было ещё подмечено, что у компаний, которые финансируют футбол, есть сильные управленцы, с помощью которых растёт качество работы клубов в плане отчётов, оценок перспектив развития. Возможно, через эти фонды можно было бы наладить подобную передачу опыта другим командам. Есть над чем подумать. Мы после матча с Шотландией перемолвились по этой теме парой слов с Александром Валерьевичем Дюковым. Он правильно заметил, что этот вопрос надо досконально проработать. Поэтому пока не хочется забегать вперёд. Надо подумать, как это всё может выглядеть, обсудить ситуацию с клубами, в которых присутствуют крупные компании, а потом подробно об этом говорить.

Когда-то ведь выдвигались идеи, чтобы одна или несколько крупных компаний оплачивали телевизионный контракт с РПЛ, которая распределяла бы полученные средства между клубами. Это один из вариантов. Вы правильно сказали, что можно решить вопрос через телевизионные пулы. Надо учитывать, что у нас с этим достаточно сложная ситуация, отсутствует конкуренция на телевидении, особенно в Pay TV, да и в открытом эфирном телевидении. Поэтому, возможно, неплохо было бы всё это через контракт завести. Но пока подробно об этом рано говорить. Как только Александр Валерьевич даст команду, мы это обсудим", - цитирует Прядкина "Известия".


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Теги: Прядкин
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