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Матвеев: начал следить за Клоппом, когда он еще возглавлял "Майнц"

Главный тренер "Краснодара" Сергей Матвеев рассказал, на каких специалистов ориентируется в мировом футболе, и вспомнил свою поездку в Англию.

"Когда был в Англии [в 2017 году], следил за "Халлом" Леонида Слуцкого. Мне всегда импонировала работа этого тренера — и в ЦСКА, и в сборной, и потом в Англии. Ну а из звезд мирового футбола назову Юргена Клоппа. По подсказке одного своего друга начал следить за Клоппом давным-давно — еще когда тот возглавлял "Майнц" [в 2001–2008 годах].

Как попал в Англию? Несколько моментов. Хотелось попробовать себя в Англии — намеревался устроиться тренером в футбольную академию. Ради детей, хотелось предоставить им возможность обучения в Европе. Кроме того, у меня были проблемы с коленом, которые потребовали оперативного вмешательства. В итоге начать тренерскую деятельность за рубежом не удалось, но даром я времени не терял. Учил английский язык и изучал европейский футбол. Посмотрел много матчей в Англии, Испании и Испании. В Англии изучал как Премьер-лигу, так и Чемпионшип", — приводит слова Матвеева пресс-служба краснодарского клуба.


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Теги: Матвеев Краснодар Клопп
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