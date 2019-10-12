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Норманн: Карпин много значит для меня. Просто слушаю его, закрываю рот и работаю

Полузащитник "Ростова" Матиас Норманн заявил, что главный тренер команды Валерий Карпин многое значит для него.

"Я набрался опыта, стал лучше понимать игру, заботиться о своём теле, и, конечно, тренер многое значит для меня. Уже с первой минуты мне стало понятно, что он от меня ждёт, в чём я хорош, а в каких моментах должен прибавить. Безусловно, он заставил меня трудиться. Он мотивирует меня во всех отношениях. Он очень авторитарный тренер. Когда он говорит, все слушают. Многое из того, что он говорит, имеет большое значение. Я просто слушаю, что он говорит, не открываю рот и усердно работаю. И всё идёт своим чередом. Карпин часто приводит примеры из собственной карьеры игрока. Он много значит для меня", — цитирует Норманна "Чемпионат", ссылаясь на Nettavisen.


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Теги: Норманн Карпин Ростов
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